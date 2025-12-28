東京都日野市の多摩動物公園で２８日午前、飼育しているヨーロッパオオカミが脱走しているのを飼育員が見つけた。同園によると、午後２時２０分ごろ、園内で捕獲した。園によると、午前９時半の開園後に、飼育員が一般客も利用する通路でオオカミを見たという。その後、園内のやぶの中にいる姿が確認され、捕獲を試みていた。脱走発覚時に園内にいた客は、係員らが建物や広場に避難させ、新規の入園を一時取りやめ。その後、