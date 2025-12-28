お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が、28日に放送された『テレ東系 旅の日』に出演。AD時代の失敗談について語った。【写真】人気急上昇中のお笑いトリオのぱーてぃーちゃん今回はテレ東を代表する人気旅番組『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指すガチンコ8日間の旅を27、28日と2日間にわたって放送した。旅路を4区に分けて旅を行った。その3区で、リーダー・“ミス