ユーチューバー・ヒカル（33）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。歌手・GACKT（52）がゲスト出演し、大炎上したヒカルの「オープンマリッジ宣言」について言及する場面があった。ヒカルは9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言。チャンネル登録者数が最高で507万人いたが、今月28日午後7時時点では479万人と「28万人」ものファンが離