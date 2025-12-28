人気芸能人がそれぞれ奇抜な変装をして関西大学の学園祭に潜入。学園祭を楽しむ学生たちの中に、突如として紛れ込んだ芸能人たちの姿に、「わあああ」「バレ始めた！」と学内が一時騒然となる一幕があった。【映像】大学に変装して現れた人気芸能人（騒然とする学内）2025年12月27日（土）夜7時より放送された『GENERATIONS大学TV』は、2024年3月に幕を閉じた『GENERATIONS高校TV』が舞台を大学に移して一夜限りで復活する特別