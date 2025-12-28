ハムストリングを痛めて離脱していたナポリ所属のベルギー代表FWロメル・ルカクが戻ってきた。出場こそなかったが、ルカクは今月18日に行われたスーペルコッパ・イタリアーナ準決勝のミラン戦、続く決勝のボローニャ戦でベンチに入っており、本格復帰が近づいている。気になるのはFWの序列争いだが、ルカク不在のチームをここまでリードしてきたのがFWラスムス・ホイルンドだ。今夏にマンチェスター・ユナイテッドから加わったホイ