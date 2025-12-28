¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£10ÂåÁ°È¾¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢15ºÐ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬Ãæ¿´¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç