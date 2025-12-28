KO¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å¤ÏÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿(C)Getty Images¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿KO¾¡Íø¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥ª¥ó¤È¤·¤Æ