¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éº£Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¨¡¨¡ STARGLOW¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤«¡©TAIKI°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ­¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£KANON¹¥¤­¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ADAM°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÆ°Êª±à¡£GOICHI¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È