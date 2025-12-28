アイドルグループSKE48の元メンバーの北野瑠華さんが、雑誌「BUBKA（ブブカ）」（白夜書房）2026年2月号の増刊号の表紙に登場しました。【写真】つるん陶器肌の北野瑠華さん話題になっている2冊目の写真集「ヴィーナスの、誕生」（白夜書房）のアザーカットを公開。“新グラビアクイーン”と評判の北野さんの魅力が凝縮されたグラビアとなっています。写真集「ヴィーナスの、誕生」は12月19日にリリース。通常版の表紙カットに使用