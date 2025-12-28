À¾Å´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¸½ºß¡¢Ê¡²¬ÅÔ»Ô¹âÂ®¸âÉþÄ®¥é¥ó¥×½Ð¸ýÊÄº¿¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Ï±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ú±ª²ó±¿¹Ô¡Û³ÆÃÏ½ÐÈ¯¤Î¤ß¡ûÊ¡²¬-ËÌ¶å½£¡ûÊ¡²¬-¹Ô¶¶¡ûÊ¡²¬-²¼´ØÊ¡²¬ËÌ¶å½£ÅÔ»Ô¹âÂ®Æ»Ï©¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±7»þ20Ê¬¸½ºß¡¢´Ä¾õÀþ³°²ó¤ê¸âÉþÄ®½Ð¸ý¤¬»ö¸Î¤Î¤¿¤áÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£