°ì¸ÍÀ¿ÂÀÏº¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»ÒÃæÄ¹µ÷Î¥¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¡¢22Ç¯ËÌµþ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ2Âç²ñ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿°ì¸ÍÀ¿ÂÀÏº¡Ê29¡Ë¡áANA¡á¤¬28Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÂ¤ËÆÏ¤«¤º¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð¿ÈÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é»³·ÁÃæ±û¹â¡¢¿®½£Âç¤È°Û¿§¤ÎÊâ¤ß¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸ÞÎØ¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÏÊ¿¾»Âç²ñ5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç9°Ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£