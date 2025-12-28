Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇúÇä¤ì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÆÃµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡£¥µ¥ó¥³¡¼½©ÍÕ¸¶ÁíËÜÅ¹¤òË¬¤Í¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ò¥í¥³¥Ò¡¼¤¬¡Ö¤³¤³¥µ¥ó¥³¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢²ÈÅÅ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤²ÈÅÅ¤òºî¤ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥µ¥ó¥³¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤ÆÇúÇä¤ì