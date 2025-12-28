１２月２８日付のスポーツ報知一面で有馬記念の予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が大的中！見事に勝ち馬のミュージアムマイルを本命に指名すると、１２番人気の２着コスモキュランダ、３着のダノンデサイルもきっちりと相手に入れて３連単１３万１７１０円を仕留めた。レース観戦後に取材に応じた武元は「とんでもないことが起こりました！（笑）」と興奮が冷めぬ様子。桜花賞では櫻坂メンバーとして「絶対に外すことはでき