¥Ð¥µ¥¸¥£ÂçÊ¬ ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëF¥êー¥°¤Î¥Ð¥µ¥¸¥£ÂçÊ¬¤Ï28Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 12¥Áー¥àÃæ11°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥Ð¥µ¥¸¥£ÂçÊ¬¡£28Æü¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¥·¥å¥é¥¤¥«ーÂçºå¤ò·Þ¤¨·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥µ¥¸¥£¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥óµÈÅÄ¤¬¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤Ï»³¸ý¡£16Ê¬¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢ÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤¹