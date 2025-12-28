¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡Ö¹­ÅÅ¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢2026Ç¯5·î25Æü¤Ç±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯11·î¤Î³«¶È¤«¤é56Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£