½÷Í¥Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£¶¥ÇÏ¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¹ß·¤ÏJRA¤ÎÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤ÏÌÆÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¸ø¼°X¤Ï¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÀÖ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£