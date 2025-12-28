年内いっぱいで「コールドスリープ」（活動休止）する３人組音楽ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」が２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。１７回目の紅白出場を果たし、そのステージを最後にコールドスリープに入る。あ〜ちゃんは「この紅白さんの演目をもってコールドスリープに入ることになりましたので、実際にも締めくくりのパフォーマンスになります。後悔