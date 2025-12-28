元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したアイナ・ジ・エンドアイナは、ソロとしては初の紅白出場。世界的にヒットした人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中-On The Way」を披露する。紅白でのメイクや衣装につい