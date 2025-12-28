£³·î¤Ë£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¸Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòº£¤Î?½÷»Ò¥¢¥ÊÂà¶É¥é¥Ã¥·¥å?¤ËËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡££Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡¢£±Ç¯¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¼­¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã