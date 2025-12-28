なとりが、2026年2月4日(水)にシングルリリースする新曲「セレナーデ」（ TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌）の共編曲としてボカロPのツミキが参加したことを明らかにした。なとりはかねてからボーカロイド音楽やネットカルチャーに深く影響を受けており、今回、敬愛するツミキのアレンジ参加はなとり本人の強い希望があって実現したものだという。また、2026年2月4日(水)にリリースされるシングル「セレナーデ」