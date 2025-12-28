ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ＜P’s TRIVAL＞の始動が発表された。第1弾は東京・なかのZERO大ホールにて2026年3月8日(日)に開催され、内田真礼、DIALOGUE＋、立花日菜の3組が出演する。＜P’s TRIVAL＞はレーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによって、どんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的3マン