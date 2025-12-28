ブレンビーのFW内野航太郎が期限付き移籍かデンマーク1部ブレンビーのFW内野航太郎が今冬に期限付き移籍する可能性が浮上しているようだ。デンマーク紙「Tipsbladet」が報じた。21歳の内野は今年7月に筑波大学からブレンビーへ移籍。リーグ戦では5試合の出番にとどまるなど出場帰機会は限定的だ。チームメートのFW福田翔生は12試合で3得点を決めている一方で苦戦を強いられている。現地メディアは「ヤコブ・アンベクの突然の