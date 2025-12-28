¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÍËJUNK¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï23Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¹â¿ù¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìðºî¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡£¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡¢Àè¡¹½µ¤è¡©²æ¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë