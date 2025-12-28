ÌÆÇÏ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¼Ô¡¢Ë´¤­¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¦¼Ô¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¼Ô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ëÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£¸åÊý¤ÇÂÔµ¡¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£»©·î¾Þ¤ËÂ³¤­¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎG?¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°È¾å¤ÎC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎG?À©ÇÆ¡£¤Þ¤¿¡¢7ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤ÆÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯Àä¤¿¤ì¤¿Ì´¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç