ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したMrs. GREEN APPLEの大森元貴3年連続3回目の出場で、初の大トリを務めるMrs. GREEN APPLE。今年は「GOOD DAY」を披露する。大森元貴は「紅白は大みそかのお祭りですから、非常に我々も楽しみで