Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹­¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó±é¤¸¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÎÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤¬ºÆ¤Óµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ËÜºî¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´°Á´¿·ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¸«½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó±é¤¸¤ëFBIÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë³§¼Â¹­¸«¡£Èà¤ÏÁ´ÌÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢