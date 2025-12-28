¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬£²£¸Æü¡¢³¤³°¤ËÈô¤Ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¡¼♥¡×¤ÈÃÏ²¼Å´¤Î¹½Æâ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÅÄ¡£Ç¯Ëö¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´¤ä¥Ñ¥óÇä¤ê¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÃÏ²¼Å´¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×