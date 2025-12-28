◆第105回全国高校ラグビー大会1回戦長崎北陽台72―7富山第一（28日・花園ラグビー場）長崎北陽台が開始直後に先制されながら、終わってみれば12トライ。大勝発進にも、品川英貴監督は「入りを大事にしようと話していたのに、あれは残念。試合で良かったところは…特になかった」と最後まで渋い表情のままだった。前半1分に味方のミスから反則を取られ、直後に長崎県大会から通じて初めてトライを奪われた。それでも前回