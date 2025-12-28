お笑いコンビ「ラランド」のニシダ（31）が27日放送の「芸能リアル法律塾」（後11・00）に出演。付き合って5年になるという彼女との関係について語った。現役弁護士芸人・こたけ正義感がアンガールズ田中卓志とMCを務め、誰もが気になる法律トラブルや日常のモヤモヤを法律目線で解決する番組。ニシダは「5年付き合っている彼女がいまして」と切り出し、「結婚はできるだけしたくないというか、引き延ばしたい」と本音をぶっ