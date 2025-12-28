「バドミントン・全日本総合選手権」（２８日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）準々決勝が行われ、混合ダブルスで渡辺勇大（２８）＝Ｊ−ＰＯＷＥＲ＝、田口真彩（２０）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝組は、山澤直貴（コンサドーレ）、曽根夏姫組（北都銀行）を２−０（２１−１４、２１−１２）で下し、４強入りを決めた。渡辺は２大会連続となる銅メダルを獲得した昨夏のパリ五輪後、東野有紗（現五十嵐、ＢＯＰＲＯＧＹ）とのペアを