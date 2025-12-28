12·î27ÆüÌë¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç·Ù»¡´±¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦49ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦¿·³ã»ÔËÌ¶è¾¾ÉÍ¤Ë½»¤à¤È¤Ó¿¦¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï12·î27Æü¸á¸å11»þÈ¾²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢º¸Â­¤òÂ­Ê§¤¤¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¿·³ã±ØËüÂå¸ýÉÕ¶á¤Îµï¼ò²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê