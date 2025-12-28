「ヤンググランプリ・Ｇ２」（２９日、平塚）中石湊（２１）＝北海道・１２５期・Ｓ２＝が最終１角過ぎ８番手からまくって優勝。賞金７９０万円（副賞含む）を獲得した。ナショナルチーム仕込みの脚力で若手の頂点に立った中石。「すごい楽しみにしていた開催だったので、獲れてよかった」と笑顔。レース後は北日本地区の先輩に胴上げで祝福を受けた。単騎だったレースは初手で７番手。梶原が最後方から動きを見せたが、こ