º£Ç¯8·î¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬Âå»Ô¤Î42ºÐ¤ÎÌµ¿¦½÷À­¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÊü²Ð¤·¡¢¾²¤äÊÉ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£