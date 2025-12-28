東海テレビは2026年元日、『お正月スイッチ！ 東海地方みんなで笑笑豪華福袋SP』（正午〜後1：50※東海ローカル）を生放送する。情報番組『スイッチ！』史上初の元日昼の生放送が実現する。【写真】名古屋の元日昼に…松平健＆DAIGOら登場へ福袋作りの様子スタジオには月曜から日曜までのレギュラーメンバーとアナウンサー含め総勢10人が生出演。レギュラーメンバーは瀬戸朝香、須田亜香里、川村エミコ、河村花、敦士、