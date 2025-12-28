人気バンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。３年連続３回目の出場となるミセスは初めて大トリを務める。大森元貴は「光栄ですよね。大きすぎますけど、本当に楽しみですね。楽しみたいというのが率直な気持ちです」と語った。大森は今年も緑のはんてんを着て登場。「昨年は祖父のはんてんだったのですが、今年は