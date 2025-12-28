そこで今回は、そんな映画『国宝』にちなんで、マイナビニュース会員404人を対象に12月17日に実施した、今年の「国宝」エピソードに関するアンケートの結果を紹介する。自分にとって宝にしたいと思えた、人・モノ・出来事などのエピソードが寄せられた。Q.映画『国宝』にちなんで、今年のあなたの「国宝エピソード(自分にとって宝にしたいと思えた、人・モノ・出来事などのエピソード)」があれば教えてください○自分にとって「国