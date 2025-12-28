12·î28Æü¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüÍË»Ô¤¬³«¤«¤ìÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤ÎÄÉ¼ê¶Ú¤Ç¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÆüÍË»Ô¤¬³«¤«¤ì¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¡¢²ÌÊª¡¢¿å»ºÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìç¾¾¤äÀµ·î¾þ¤ê¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤¬¼¡¡¹¤ÈÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¥ß¥«¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Ï´³Êª¤òÇã¤Ã