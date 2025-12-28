◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦徳島市立４―１早実（２８日・国立競技場）東京・国立競技場で開幕し、２大会ぶり２度目の出場の早実（東京Ｂ）は徳島市立（徳島）に１―４で敗れた。序盤は一進一退の攻防が続いたが、前半３６分に自陣でのクリアが相手に渡りピンチになると、最後は相手のＭＦ芳田翠（２年）に先制点を献上。後半２分にＦＫから頭で沈められて２点ビハインドになると、その後も２点追加された。