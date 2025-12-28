shallmの新曲「chocolate」が、2026年1月8日から放送されるドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京）のエンディングテーマに決定した。 （関連：shallm、音楽は世界を変える革命の手段――初のツアー『一揆』ファイナル、弾ける衝動のすべて） 菅生新樹主演の本ドラマは、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公が、ファッション雑誌の世界に身を投じたことから“