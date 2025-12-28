（上海中央社）台北市の蒋万安（しょうばんあん）市長は28日、恒例の「台北上海都市フォーラム」（台北上海双城論壇）で中国・上海市を訪問した。上海市の龔正市長と会談し、交流や対話の意思があれば、平和や安定を実現する余地があると語った。同フォーラムは2010年から毎年、両市の持ち回りで開催している。昨年は台北で開かれ、上海市からは華源副市長らが出席した。今年は9月に開催予定だったが、延期された。また、今