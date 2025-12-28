日本プロサッカー選手会（JPFA）が主催する『極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード2025』が28日に行われた。今季の明治安田J3リーグ37試合に出場し、ヴァンラーレ八戸のJ2初昇格に貢献したDF蓑田広大がJPJA J3ベストイレブンを受賞した。表彰式を終え、蓑田は「嬉しく思いますし、このような素晴らしい会にまた呼んでいただけるように、頑張っていきたい」とコメントした。今季の八戸で際立ったのが“堅守”。J1