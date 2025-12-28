Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¿¦¶È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö00¸å¡Ê2000Ç¯Âå°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡×¤Î¼ã¼Ô¤¬¤½¤ÎÂè1¿Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁê¼ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÐËÌ¾Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È³×¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¹­¤µ7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî·±Îý¡¦¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦±þÍÑ¼ÂÁ©¤Î»°Âçµ¡Ç½¥¨¥ê¥¢¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë