¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ëµ­Ï¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢21Æü¤Ë¤Ï181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤Ï¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¹Í²ñ¤Ç¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤­¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¦¤ì