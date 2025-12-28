阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が２８日、Ｇ７スタジアム神戸で第２回プロ野球兵庫県人会に参加した。野球教室やトークショーが行われ、広島・野間峻祥外野手や石原貴規捕手やオリックス・堀柊那捕手ら現役選手とともに、小学生約１５０人との時間を楽しんだ。野球教室では打撃を披露。野手に混ざってフェンス近くまで飛ばす豪快な一振りを見せ、「ほんまにピッチャーですよね！？」「すご！！！」と大盛り上がりだった。今朝丸