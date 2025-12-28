自分好みの書き味のボールペンを見つけるというのは、実のところなかなかに難しいことである。 なにせ実際に書いてみないと自分の手に合うかどうかの判断は付かないし、かといって文具店の店頭で片っ端から試し書きをするというのも、手間を考えるとあまり現実的とは言いがたい。 で、結局のところは、手堅く万人に人気のメジャーなペンを買って「なるほど、こういう感じかー」と納得する、ということになりがちなわけだ。