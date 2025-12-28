12月20日、新宿・歌舞伎町に小雨が降るなか、ひときわ目を引く2人組が現れた。King ＆ Princeの永瀬廉と郄橋海人だ。シックなスーツ姿の2人は、雨にも負けない存在感で、通りゆく女性たちを次々と振り向かせていた。「12月24日に発売された最新アルバム『STARRING』の発売を記念したイベントが行われたんです。2人は新曲に合わせてレッドカーペットを歩きながら、ファンに向けて笑顔で手を振りました。観客は、最新アルバ