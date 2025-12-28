ソロアーティストのアイナ・ジ・エンドが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。初出場のアイナは「革命道中―ＯｎＴｈｅＷａｙ」を歌唱する。リハーサルを終えて「ＮＨＫ紅白歌合戦は日本の伝統のある番組。みんなが楽しみにしている歌のお祭りのような番組なので、精いっぱい恥のないようにがんばりたい」と意気込みを語った。２０２１年にＢｉＳＨ