第１０４回全国高校サッカー選手権大会は２８日に開幕し、東京・国立競技場で行われた大会初戦で徳島市立が、早稲田実（東京Ｂ）に４―１で大勝して６大会ぶりに１回戦を突破した。前半３６分、ＭＦ芳田翠（２年）が先制点を決めると、１―０で迎えた後半開始早々の２分にＦＫからＤＦ柏木優一朗（２年）が頭で合わせてリードを２点を広げる。さらに後半１４分にＭＦ東海林蓮（２年）、同３３分にＭＦ山本崇斗（３年）のゴール