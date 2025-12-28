Photo: oh!ga 音質も重要だけど、ルックスも捨てがたい。昨今ではファッション小物として取り入れる側面もあるヘッドホン。着こなしのアクセントとして取り入れるなら価格も気になるところです。ビジュ良し、プライス良しな5000円アンダーで買えるヘッドホンありましたよ！3,980円｜令和にあえてのレトロデザイン Photo: oh!ga