女優の二階堂ふみ（３１）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）が電撃結婚し、世間を驚かせた。２人は２０２５年８月１０日に結婚を発表。文書では「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時に衝突し時に落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。結婚したというものの、２人の夫婦生活は謎に包まれている。